POL-KB: Volkmarsen: Täterduo flüchtet nach Diebstahl und Rangelei mit Kassiererin - Ermittler suchen Zeugen

Korbach (ots)

Gestern Mittag, dem 19. Februar 2020, gegen 13:00 Uhr, hatten zwei männliche Personen in Volkmarsen einen Discounter in der Arolser Straße aufgesucht. Im Kassenbereich lenkte eine der beiden Personen die Kassiererin ab, während die zweite Person in Bereich der Kasse in die Zigarettenauslage griff und mehrere Schachteln Zigaretten in seiner Jacke versteckte. Als der Dieb die Kasse passiert hatte, wurde er durch die Kassiererin angesprochen, die den Diebstahl trotz Ablenkung bemerkt hatte. Als sie versuchte ihn festzuhalten, schlug er um sich, wodurch sie am Arm und im Brustbereich leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten beide Täter gemeinsam nach draußen über den Parkplatz des Discounters zu einem blauen Pkw mit EU-Kennzeichen, mit dem sie anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter - ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, südl. Aussehen, dunkle kurze Haare, er trug eine Brille 2. Täter - ca. 25-30 Jahre alt, 175-180 cm groß, südl. Aussehen, er trug eine hellbraune Jacke

Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

