Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jähriger hilft Frauen und wird von Unbekannten geschlagen

Hagen (ots)

Ein 30-Jähriger wollte am Sonntag gegen 02:45 Uhr einen Streit in der Hochstraße schlichten und wurde dabei leicht verletzt. Der Hagener sah, wie zwei Frauen eine verbale Auseinandersetzung mit vier Männern hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte er die Frauen unterstützen und wurde von den vier Unbekannten in das Gesicht geschlagen. Ein 37-jähriger Türsteher einer Gaststätte kam dem Mann zu Hilfe und drängte die Täter von ihm ab. Die vier Männer flüchteten über die Hochstraße in Richtung Bergischer Ring. Einer der unbekannten Männer trug ein orangenes T-Shirt. Weitere Angaben zu den Personen konnten nicht gemacht werden. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066. (ra)

