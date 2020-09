Polizei Hagen

POL-HA: 30-Jähriger gerät zwei Mal unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle

Hagen (ots)

Ein 30-jähriger Hagener ist am Montag, den 07.09.2020, gleich zwei Mal in eine Polizeikontrolle im Bereich des Märkischen Rings geraten. Bereits gegen 01:00 Uhr hielt eine Streifenwagenbesatzung den Mann mit seinem Audi an und kontrollierte diesen. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Aufgrund dessen entnahm ein Arzt diesem auf der Polizeiwache zwei Blutproben. Anschließend entließen die Polizisten den Hagener an seiner Wohnanschrift. Gegen 02:20 Uhr fiel einer anderen Polizeistreife der Audi des Mannes erneut auf. Auch dieses Mal saß der 30-Jährige am Steuer, obwohl ihm zuvor die Weiterfahrt untersagt wurde. Ein zweiter Drogenvortest verlief auch dieses Mal positiv. Gegen den Mann wurden zwei Anzeigen gefertigt und das Führen von Fahrzeugen erneut untersagt. Das Fachkommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen. (kh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell