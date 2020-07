Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Gasaustritt nach Erdarbeiten

Altenbeken Buke (ots)

Der Löschzug Buke ist am frühen Mittwochnachmittag zu einer beschädigten Gasleitung an den Mühlenweg ausgerückt. Im Bereich des Ortsausgangs kam es bei Erdbauarbeiten zu einer Leckage, so dass Erdgas unkontrolliert ausströmen konnte. Der Energieversorger war vor Ort, um die beschädigte Versorgungsleitung zunächst aufwendig zu überbrücken, um sie anschließend reparieren zu können. Während der bis in die Nacht andauernden Arbeiten stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. "Messtrupps vom ABC-Zuges des Kreises Paderborn haben die Gaskonzentration in der Umgebung gemessen. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung", sagt Einsatzleiter Sven Stratemann. Der ABC-Zug des Kreises ist eine Spezialeinheit, die unter anderem auf Unfälle mit chemischen oder biologischen Gefahrenstoffen spezialisiert ist.

Der Mühlenweg war auch nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen weiträumig abgesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr um.

