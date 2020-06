POL-HB: Nr.: 0381 --Polizei im Einsatz

Polizei Bremen

Mit Unterstützung der Bundespolizei, der Polizeien aus Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, begleitete die Polizei Bremen heute diverse Veranstaltungen.

Drei Kundgebungen in der Innenstadt und ein Fußballspiel standen auf der Agenda der Polizei. Die Demonstrationen verliefen ohne besondere Vorkommnisse. Nachdem der SV Werder Bremen am späten Nachmittag den Relegationsplatz erreicht hatte, strömten bis zu 500 Anhänger zum Weserstadion. Die Menschen wurden durch die Einsatzkräfte, durch extra eingesetzte Kommunikationsteams und durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei auf die Einhaltung der Coronaverordnung hingewiesen. In der Regel verhielten sich die Angesprochenen einsichtig und kooperativ. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es bisher zu keinerlei größeren Zwischenfällen.

Die Polizei appelliert weiterhin: Bitte halten Sie sich an die Maßnahmen im Sinne der Coronaverordnung, binden Sie nicht unnötig Polizeikräfte. Es kommt auf jeden einzelnen an. Schützen Sie ihre Gesundheit und die der Menschen in Ihrer Umgebung.

