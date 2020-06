Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0379 --Hakenkreuzschmierereien in Bremen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Bahnhofsplatz/ Gustav-Deetjen-Allee Zeit: 26.06.2020

Unbekannte beschmierten in Bremen-Mitte ein Denkmal und eine Glasscheibe. Die Polizei sucht Zeugen.

Einsatzkräfte der Polizei bemerkten die Schmierereien am Freitagmorgen während einer Streifenfahrt. In beiden Fällen handelt es sich um Hakenkreuze, einmal auf einem Denkmal auf dem Bahnhofsplatz und einmal auf einer Glasscheibe eines Lokals in der Gustav-Deetjen-Allee.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

