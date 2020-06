Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0377 --Drei Verletzte bei Verkehrsunfällen--

Ort: Bremen-Obervieland, Kattenturmer Heerstraße und Autobahn 27, Fahrtrichtung Hannover, Anschlussstelle Ihlpohl Zeit: 24.06.20, 15:00 Uhr und 16:40 Uhr

Am Mittwochnachmittag ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Bremen Obervieland und auf der Autobahn 27. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es auf der Autobahn zu einem längeren Stau.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein Notarztfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn die Kattenturmer Heerstraße in Richtung der Neuenlander Straße. Der 30-jährige Fahrer fuhr bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich zum Arster Damm ein. Dort kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Opel Astra eines 23 Jahre alten Mannes. Der Fahrer des Notarztwagens und seine 37-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Ein 62 Jahre alter Fahrer eines Lkw fuhr gegen 16:40 Uhr auf der Autobahn 27 in Richtung Hannover. Dort kollidierte er nach der Abfahrt Ihlpohl mit einem unbesetzten Baustellenfahrzeug, welches aufgrund einer eingerichteten Baustelle zur Sperrung des rechten Fahrstreifens dort abgestellt war. Anschließend prallte der 62-Jährige gegen die Mittelschutzplanke und kam auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. Er verletzte sich bei dem Unfall und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Autobahn zunächst voll gesperrt werden. Später wurde der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein Rückstau von bis zu acht Kilometern.

Die weiteren Ermittlungen zu den genauen Unfallhergängen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

