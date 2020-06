Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0373 --Teilediebe dank aufmerksamer Zeugin gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Emder Straße Zeit: 22.06.2020, 23:45 Uhr

In der Nacht zu Dienstag traf die Polizei in Bremen-Walle drei Personen bei einem Fahrzeugteilediebstahl auf frischer Tat an, nachdem eine Zeugin auffällige Beobachtungen und Geräusche gemeldet hatte.

Eine Anwohnerin der Emder Straße beobachtete am Montag gegen 23:45 Uhr drei Personen, die augenscheinlich auf einem Parkplatz Schmiere standen. Zeitgleich hörte sie Werkzeuggeräusche einer Flex und informierte daraufhin die Polizei. Schnell eintreffende Einsatzkräfte entdeckten vor Ort drei Männer im Alter von 23, 24 und 28 Jahren. Neben einem geparkten VW Golf lag ein frisch abgeflexter Katalysator. Bei den weiteren Ermittlungen fanden die Polizisten bei dem 24-Jährigen einen Schlüssel zu einem am Tatort abgestellten Fahrzeug. Darin wurde Werkzeug und ein weiterer abgetrennter Katalysator sichergestellt. Der Pkw wurde zur Klärung der Eigentumsverhältnisse abgeschleppt. Die Fahndung nach einem weiteren Täter verlief im Umfeld negativ.

Die drei Männer wurden vor Ort vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Bei den anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen konnten in der Wohnung des 24-Jährigen weitere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.

