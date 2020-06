Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0371 --Vorläufige Bilanz vom Wochenende--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 19.06.2020 bis 21.06.2020

Die Polizei Bremen war am Wochenende gemeinsam mit dem Ordnungsamt verstärkt im Stadtgebiet unterwegs, um auf das verhängte Verkaufsverbot von alkoholischen Getränken und die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln zu achten. Zeitgleich kam es sowohl am Freitag als auch am Samstag im Bereich Lindenhofstraße zu Spontanversammlungen mit offensichtlichem Bezug zu einem Polizeieinsatz am vergangenen Donnerstag, bei dem ein 54-Jähriger tödlich verletzt wurde.

Das gute Wetter und die Lockerungen in der Corona Verordnung sorgten an den vergangenen Wochenenden für eine lockere und enthemmte Stimmung insbesondere im Bereich der Schlachte und im Viertel. Mehrere hundert Menschen versammelten sich an der Sielwallkreuzung. (siehe PM Nr. 0359 und 0362)

Aus diesem Grund war die Polizei am Freitag und Samstag deutlich präsenter im Stadtgebiet. Insgesamt verlief dieses Wochenende ruhiger. Es waren weniger Menschen auf den Straßen unterwegs. Die Polizei setzte vor allem auf die Dialogbereitschaft und die Einsicht der Bremerinnen und Bremer. Kommunikationsteams waren im Einsatz und machten auf Verstöße aufmerksam. In der Regel verhielten sich die Angesprochenen einsichtig und kooperativ. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zu keinerlei größeren Zwischenfällen.

Am Freitagabend gegen 23 Uhr wurde der Polizei eine etwa 30-köpfige Gruppe gemeldet, die im Bereich der Lindenhofstraße in Richtung Bromberger Straße polizeifeindliche Parolen skandierte. Zeitgleich wurde bekannt, dass es insgesamt fünf Sachbeschädigungen durch Graffiti an Hauswänden und einer Verkehrsbake in der näheren Umgebung gab. Auch hierbei handelte es sich um polizeifeindliche Aussagen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entfernten sich die Personen fluchtartig auf Fahrrädern. Drei Personen konnten gestellt und kontrolliert werden. Ein 29-jähriger Tatverdächtiger aus dieser Gruppe wies Farbanhaftungen an den Händen auf.

Am Samstagabend fand gegen 20 Uhr ebenfalls im Bereich der Lindenhofstraße eine Spontanversammlung unter dem Motto: "Nach Mord durch Polizei - Rassistische Polizeigewalt, Stigmatisierung, Rauswurf STOPPEN" statt. In der Spitze nahmen an der Versammlung etwa 200 Personen teil. Um 21.30 Uhr wurde die Kundgebung durch den Veranstalter beendet. Es kam zu keinerlei Vorkommnissen.

