POL-HB: Nr.: 0368--45-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ort: Bremen-Neustadt, Friedrich-Ebert-Straße Zeit: 18.06.20, 18.55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in der Bremer Neustadt erlitt ein 45 Jahre alter Fahrgast einer Straßenbahn am Donnerstagabend schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 19 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Autofahrer die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Neuenlander Straße. In Höhe einer dortigen Straßenbahnhaltestelle übersah er offenbar das Rotlicht einer Ampel. Er erfasste mit seinem Opel Corsa einen 45-Jährigen, der gerade aus einer haltenden Straßenbahn stieg, um die Fahrbahn zu überqueren. Der Mann erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und musste in ein Klinikum gebracht werden. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Das zuständige Verkehrskommissariat der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen.

