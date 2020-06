Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0365 --Erneut Trickdiebe in der Stadt unterwegs--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, Osterholz, Hemelingen Zeit: 17.06.20

Am Mittwoch gelangten wieder Betrüger und Diebe unter Vortäuschen einer offiziellen Funktion in die Wohnungen von älteren Menschen. Sie gaben sich als Paketboten, Telefongesellschaftsmitarbeiter und falsche Wasserwerker aus. Die Taten spielten sich vornehmlich im Bremer Osten ab.

In der Ellener Dorfstraße wollte gegen 11.30 Uhr ein Mann bei einer 85 Jahre alten Bremerin ein Paket für die nicht anwesenden Nachbarn abgeben. Dafür verlangte er 70 Euro. Nachdem ihm die Seniorin das Geld aushändigte, wollte er die Sendung holen, kehrte aber nicht zurück. In der Wilhelm-Wolters-Straße und in der Graubündener Straße gaben sich jeweils zwei Männer als Wasserwerker aus. Während ihnen in einem Fall der Zugang energisch verwehrt wurde, konnten sie bei einer 83-Jährigen mit der Masche ins Haus gelangen und Bargeld entwenden. In der Wehrheimer Straße traten Täter schließlich als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft auf, um die Leitungen in einer Wohnung zu überprüfen. Hier gelangten sie an persönliche Daten des Opfers. Zeugenhinweise in allen beschriebenen Fällen nimmt der Krimninaldauerdienst unter 0421-3623888 entgegen.

Die Fälle zeigen: Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Eintritt, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie einen Bekannten wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu. Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon (0421) 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell