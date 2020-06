Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0364 --Molotowcocktail entdeckt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Am Langen Deich Zeit: 17.06.20, 6 Uhr

Ein Anwohner entdeckte am Mittwochmorgen in der Östlichen Vorstadt einen fertig präparierten Molotowcocktail. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Mann fand die gefüllte Brandflasche gegen 6 Uhr auf der Rückseite des Polizeireviers Steintor in der Straße Am Langen Deich. Experten stellten die Flasche zur weiteren Untersuchung sicher. Es ist nicht auszuschließen, dass Unbekannte bei einer möglichen Vorbereitungshandlung gestört wurden und unverrichteter Dinge geflüchtet sind. Die Polizei fragt daher: Wer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich der Wache Steintor verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

