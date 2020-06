Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0363 --Wo gehobelt wird, da fallen Einbrecher--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Walliser Straße Zeit: 17.06.20, 00.05 Uhr

Ein 41 Jahre alter Einbrecher drang in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Tischlerei in Bremen-Osterholz ein. Sein Plan, sich vor der Polizei auf einer Hobelmaschine zu verstecken, ging nicht auf.

Der 41-Jährige schlug die Scheibe des Handwerkbetriebes in der Walliser Straße ein und durchwühlte in der Werkstatt diverse Schränke. Dieses blieb nicht unbemerkt vom 34-jährigen Juniorchef der Firma, konnte er doch dank einer installierten Videoanlage samt Sicherheits-App das Geschehen auf dem Handy verfolgen. Er alarmierte daraufhin die Polizei und die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Der Einbrecher bemerkte dieses und suchte sich ein aus seiner Sicht sicheres Versteck aus: Er kletterte auf eine Abrichthobelmaschine und deckte sich mit einer Plane zu. Die Rechnung hatte der 41-Jährige allerdings ohne die Polizisten gemacht, die den Eindringling fanden und vorläufig festnahmen.

Die Polizei rät: Für einen guten Einbruchschutz benötigen Sie verschiedene Bausteine, wie Mechanik, Ihr eigenes Verhalten, KDNA oder aber auch Smart-Home-Systeme. Tipps und Beratungen hierzu gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon 362-19003.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell