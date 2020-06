Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0370 --Zeugen nach Stichverletzung gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, Rembertiring Zeit: 21.06.20, 03.50 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen gab es eine größere Auseinandersetzung in der Bahnhofsvorstadt, bei der ein 21-Jähriger eine Stichverletzung erlitt. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 03.50 Uhr kam es nach ersten Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zunächst in einer Bar und anschließend auf der Straße am Rembertiring. Im Zuge dessen erlitt ein 21 Jahre alter Mann durch einen noch unbekannten Gegenstand eine Stichverletzung. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sowie zwei weitere 31 und 37 Jahre alte Männer wurden vorübergehend mit zu einer Wache genommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Bremen bittet Zeugen des Vorfalls, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

