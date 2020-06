Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: --Radfahrerin stirbt bei Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Osterholz, Ludwig-Roselius-Allee Zeit: 26.06.20, 21 Uhr

Eine 55 Jahre alte Radfahrerin wurde am Freitagabend im Bremer Stadtteil Osterholz von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt.

Die Bremerin überquerte gegen 21 Uhr mit ihrem Rad die Ludwig-Roselius-Allee in Richtung Düsseldorfer Straße. Zeitgleich befuhr ein 19 Jahre alter Mann mit seinem BMW die Ludwig-Roselius-Allee in Richtung Tenever und kollidierte mit der Radfahrerin. Die Frau erlag noch am Unfallort ihren Verletzungen. Das Auto und das Fahrrad wurden zu Unfallrekonstruktionen und Geschwindigkeitsanalysen sichergestellt, ebenso wie der Führerschein des 19-Jährigen. Er musste sich zudem einer Blutentnahme unterziehen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Ludwig-Roselius-Allee in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Aufgrund der Sicherung der umfangreichen Spurenlage konnte die Fahrbahn erst weit nach Mitternacht wieder freigegeben werden. Die Einsatzkräfte mussten diverse Sichtschutzwände aufstellen, da sich am Unfallort bis zu 80 Schaulustige versammelten und teilweise Stunden verharrten.

