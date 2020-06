Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in zwei Firmengebäude

Ludwigshafen (ots)

Über das Pfingstwochenende wurde in zwei Firmengebäude in der Achtmorgenstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen an einem Firmengebäude die Tür und am benachbarten Firmengebäude ein Fenster auf, um so in die Büros zu kommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden Gebrauchsgegenstände und eine kleine Menge Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden der beiden Taten wird auf ca. 6.000,-EUR geschätzt. Konkrete Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de

