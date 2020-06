Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei endet mit Krankenhausbesuch

Ludwigshafen (ots)

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen rief am Dienstagabend (02.06.2020) die Polizei auf den Plan. Gegen 21.13 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und berichteten über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Comeniusstraße. Als die Polizei eintraf, war die Schlägerei bereits beendet. Es konnte lediglich nur noch ein alkoholisierter 33-Jährige mit einer Kopfplatzwunde ermittelt werden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Anzahl der Beteiligten Personen sowie die Ursache der Auseinandersetzung werden derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht deshalb Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggers-heim@polizei.rlp.de erbeten.

