Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Ludwigshafen (ots)

Am Pfingstmontag gegen 20:15 Uhr stürzte ein 46-jähriger Fahrradfahrer in der Lagerhausstraße. Der Radfahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis fuhr in eine Aussparung neben den dort verlaufenden Schienen und kam zu Fall. Er verletzte sich durch den Sturz leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 46-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille. Ihm wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Gegen den Radfahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden.

