POL-VIE: Telekom-Mitarbeiterin gehörte zu einem Sub-Unternehmen

Wir haben in unserer Meldung 478 darüber berichtet, dass eine junge Frau in Brüggen sich scheinbar als Mitarbeiterin der Telekom ausgebe. Streifen-Kollegen konnten Personen in Brüggen antreffen, die mitteilten, sie seien im Auftrag der Telekom unterwegs. Eine Überprüfung ergab, dass sie tatsächlich für ein Sub-Unternehmen arbeiten und einen entsprechenden Auftrag haben. Es handelt sich also nicht um die vermutete Art des Trickbetrugs. Gleichwohl rät die Polizei weiterhin zur Vorsicht im Umgang mit Fremden an der Tür: Lassen Sie niemanden ins Haus oder in die Wohnung, den Sie nicht kennen und der keinen Termin bei Ihnen hat. /(mikö/hei)

