Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Falsche Telekom-Mitarbeiterin unterwegs

Brüggen (ots)

Wie der Polizei telefonisch angezeigt wurde, klingelte am Dienstag gegen 12.00 Uhr eine junge Frau an einer Haustür auf der Roermonder Straße in Brüggen und stellte sich der Eigentümerin als Telekommitarbeiterin vor. Es habe Beschwerden aus der Nachbarschaft gegeben, dass das Internet zu langsam sei und man könne das nun ändern. Die Frau notierte sich auf einem Tablet-PC Festnetz- und Mobilnummer der Brüggenerin. Durch eine geschickte Gesprächsführung brachte die Unbekannte die Brüggenerin dazu, auf dem Tablet etwas zu unterschreiben. Als die angebliche Telekomfrau gegangen war, rief die Brüggernerin bei der Telekom an. Dort erhielt sie die Auskunft, dass keine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in Brüggen unterwegs seien. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen Betrugsverdacht aufgenommen und bittet um Hinweise auf die unbekannte Frau: Sie hat ein junges, fast kindliches Aussehen und hat dunkle Haare, die auf dem Kopf zusammengebunden waren. Sie sprach Deutsch ohne Akzent und trug ein rotes Kleid. Hinweise bitte über die 02162/377-0. /wg (478)

