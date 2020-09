Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter versucht Elektrowerkzeuge zu entwenden

Hagen (ots)

Ein unbekannter Mann versuchte am Samstag, den 05.09.2020, gegen 18:30 Uhr im Bereich der Schwerter Straße mit einer ungewöhnlichen Vorgehensweise Elektrowerkzeuge aus einem Baumarkt zu entwenden. Nach bisherigen Ermittlungen deponierte der Mann vermutlich hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von rund 750 Euro im Außenbereich des Baumarktes vor einem Zaun. Im weiteren Verlauf verließ er den Laden und versuchte von außen den Zaun mit einem Bolzenschneider zu durchtrennen, um an die zuvor deponierte Ware zu gelangen. Dabei wurde er jedoch von einem Mitarbeiter beobachtet und flüchtete anschließend ohne die Ware. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war der Mann auch in der näheren Umgebung nicht mehr anzutreffen.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 45 Jahre - ca. 1.70 m - kurze dunkelblonde Haare - schlanke Statur - blauer Fleece Pullover - graue Arbeitshose

Das Fachkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im angegebenen Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02331 986-2066 bei der Polizei Hagen zu melden.

