Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Flörsheim-Dalsheim - Wohnungseinbruch während Familie schläft

Worms (ots)

Bereits in der Nacht auf Mittwoch ist in ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der Straße Im Kessel eingebrochen worden. Unbekannten Tätern gelingt es mit einer Swimmingpool-Leiter, die sie zuvor vom Nachbargrundstück entwenden, über ein im Obergeschoss geöffnetes Fenster einzusteigen. Während die vierköpfige Familie schläft, werden Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Mit Diebesgut verlassen der oder die Täter das Haus durch die Eingangstür. Am frühen Morgen stellt die Familie den Einbruch fest. Nach vorliegenden Erkenntnissen könnte die Tat gegen 03:30 Uhr erfolgt sein. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell