PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt - Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, 21.05.2020, gegen 11:25 Uhr, kam es am Zentralen Omnibusbahnhof in Taunusstein-Hahn zu einem Auffahrunfall zweier Motorräder, bei dem der Auffahrende verletzt wurde.

Zwei Motorräder befuhren hintereinander die Aarstraße in Richtung Bleidenstadt. Als ein Fußgänger den Fußgängerüberweg am ZOB überquerte, musste der erste Motorradfahrer abbremsen. Der nachfolgende Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sich der 37-Jährige Fahrer aus Waldems so stark, dass er in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht werden musste. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr zum Reinigen der Fahrbahn alarmiert. An den Motorrädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 EUR

Der Fußgänger, der sich gleich nach dem Unfall noch als Zeuge anbot, verließ während der Rettungsmaßnahmen die Unfallstelle, ohne seinen Namen zu nennen. Er wird gebeten, sich persönlich oder telefonisch unter Tel.: 06124 - 70780 mit der Polizeistation in Bad Schwalbach in Verbindung zu setzen.

