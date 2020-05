PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand in Eltville

Bad Schwalbach (ots)

Am Donnerstag, dem 14.05.2020, gg. 16:30 Uhr, hielten sich drei Personen in der alten Halle des Güterbahnhofs in Eltville auf. Nach einem Streit verließen zwei der Personen die Halle. Als sie kurz darauf zurückkamen hatte der Vierte, ein 34jähriger Obdachloser, einen Stapel Holz in der denkmalgeschützten Halle angezündet. Durch Anwohner wurde die Polizei und die Feuerwehr verständigt. Der Brand war schnell gelöscht. In der Halle entstand nur geringer Sachschaden. Über die Schadenshöhe liegen jedoch noch keine Angaben vor. Der Brandstifter, der sich mittlerweile vom Brandort entfernt hatte, konnte im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Er wird morgen dem Haftrichter vorgeführt.

