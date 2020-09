Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Leicht verletzte Pedelec-Fahrerin nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Mittwoch gegen 08:15 Uhr ereignete sich auf der L607, zwischen Ettlingen und Bruchhausen, ein Verkehrsunfall zwischen einem 81-jährigen Pkw-Fahrer und einer 51-jährigen Pedelec-Fahrerin. Der Autofahrer fuhr von der Landesstraße kommend auf die Einmündung der Rastatter Straße zu. Nach ordnungsgemäßem Halten vor einem Stoppschild, übersah er beim Anfahren die rechts auf dem Radstreifen kommende 51-Jährige. Es kam zu einer leichten Kollision, wobei sich die Radfahrerin Verletzungen an der Hand zuzog. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geringer Sachschaden an dem beteiligten Pkw.

