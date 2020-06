Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit FLucht

Kirchen (ots)

Ein 66-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Mittwochmorgen in der Siegener Straße einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 66-Jährige hatte die Siegener Straße aus Richtung Betzdorf kommend befahren. An der Lichtzeichenanlage in Höhe Lindenstraße fuhr der 66-Jährige auf den haltenden Pkw eines 62-Jöhrigen auf. Der 62-Jährige sprach den Verursacher an, woraufhin dieser wortlos die Unfallstelle mit seinem Pkw verlies. Der Unfallverursacher konnte aufgrund der Angaben des Geschädigten ermittelt werden. Ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell