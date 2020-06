Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Bei Personenkontrolle Betäubungsmittel sichergestellt

Asbach (ots)

Am 25.06.2020, 02:00 Uhr, fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife eine männliche Person auf, die in der Hauptstraße in Asbach entlangging. Bei Erblicken des Streifenwagens beschleunigte der Mann seinen Gang. Er wurde einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei gab er gegenüber den Polizeibeamten an, Betäubungsmittel mitzuführen, die anschließend sichergestellt wurden. Gegen den 42 - jährigen Mann wurde Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

