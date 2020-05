Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall auf dem Bockumer Weg

Hamm - Norden (ots)

Am Freitag, 01. Mai 2020, kam es gegen 14.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg in Höhe der Hausnummer 141, bei dem zwei Unfallbeteiligte leicht verletzt wurden. Zur Unfallzeit fuhr ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Hamm mit seinem Pkw Opel Astra den Bockumer Weg in ostwärtige Richtung. Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr er auf den VW Polo eines 19-jährigen Hammers auf, der wiederum auf den vor ihm fahrenden Daimler Benz der E-Klasse eines 18-Jährigen aus Hamm geschoben wurde. Der 18- und der 19-Jährige erlitten leichte Verletzungen. An den Pkw entstand ein Sachschaden von 6000. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell