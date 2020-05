Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand einer Fertiggarage

Hamm - Mark (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Freitagabend, 01. Mai 2020, gegen 20:40 Uhr eine Fertiggarage am Karl-Mecklenbrauck-Weg in Brand. Die Eigentümer wurden durch einen lauten Knall auf den Brand aufmerksam. Der 38-jährige Mann und seine 39-jährige Frau wurden bei eigenen Löschversuchen leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von 25000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ab)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell