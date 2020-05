POL-HAM: Schwerer Verkehrsunfall mit sieben verletzten Personen und hohem Sachschaden

Polizeipräsidium Hamm

Am Freitag, 01. Mai 2020 kam es um 8.22 Uhr im Kreuzungsbereich Dortmunder Straße / Am Tiebaum / Sandbochumer Straße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren und sieben Personen teils schwer verletzt wurden. Zur Unfallzeit befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer zusammen mit seinem 18-jährigen Beifahrer, Beide aus Hamm, mit seinem Daimler Benz der E-Klasse die Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Westen. Zeitgleich befuhr eine 62-jährige Fahrzeugführerin aus Hamm mit ihrem Opel Astra die Straße Am Tiebaum und bog im Kreuzungsbereich zur Dortmunder Straße nach rechts ab. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Daimler Benz. Dieser wurde nach der Kollision in den Gegenverkehr der Dortmunder Straße geschleudert und stieß hier mit dem VW Sharan eines 30-jährigen Bochumers zusammen. Der VW Sharan war mit insgesamt vier Personen besetzt: ein 33-Jähriger und ein 40-Jähriger aus Bochum sowie ein 40-Jähriger aus Herne. Alle drei Fahrzeuge wurden bei der Kollision stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Da insgesamt sieben verletzte Personen zu beklagen waren, wurde ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften zur Unfallstelle entsandt. Der Kreuzungsbereich war für mehrere Stunden gesperrt. Ebenfalls kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Alle Verletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des VW Sharan sowie der 33-Jährige und der 40-Jährige Beifahrer aus Bochum wurden schwer verletzt, alle anderen Personen konnten die Krankenhäuser nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Dazu wurden unter anderem alle drei Fahrzeuge sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 30000 Euro beziffert. (ab)

