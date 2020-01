Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus Pkw

Erkelenz-Tenholt (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag (14. Januar) und Mittwoch (15. Januar) kam es in Tenholt zu mehreren Diebstählen aus Pkw. An der Straße In Tenholt schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines parkenden Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Sporttasche mit Kleidung. Eine Ledertasche mit Büchern und Unterlagen erbeuteten unbekannte Täter aus einem Pkw, der am Baaler Weg stand. Dazu schlugen sie eine Scheibe des Fahrzeugs ein. Ebenfalls am Baaler Weg entwendeten Unbekannte Münzgeld aus einem weiteren Pkw. Ob die Täter in diesem Fall noch weitere Beute machen konnten, wird derzeit noch ermittelt.

