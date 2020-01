Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl und Sachbeschädigungen auf Waldfriedhof

Erkelenz-Gerderath (ots)

Wie mit Pressebericht Nummer 14 vom 14. Januar (Dienstag) berichtet, wurden auf dem Waldfriedhof durch bislang unbekannte Personen mehrere Diebstähle und Sachbeschädigungen begangen. Jetzt meldete sich ein weiterer Betroffener und erstattete Anzeige. In diesem Fall wurden der Grabstein und die Grablampe beschädigt sowie eine Vase aus Gusseisen gestohlen. Die Polizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Diebstählen und Sachbeschädigungen in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0.

