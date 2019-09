Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchsversuch in ein Trierer Bekleidungsgeschäft

Trier (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Dienstag, dem 3. September 2019, gingen bislang unbekannte Täter in einem Bekleidungsgeschäft in der Trierer Hornstraße auf Beutezug. Auf ungeklärte Art und Weise gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Entwendet wurde allerdings nichts.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Trier, Telefon 0651/9779-2153 oder 0651/9779-2290.

