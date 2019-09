Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruchsdiebstähle in Mehring und Thomm

Trier (ots)

Zu jeweils einem vollendeten Einbruchsdiebstahl kam es in der Nacht zum Sonntag, 01.09.2019 in Mehring und in Thomm. Während in Thomm lediglich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag in Anwesenheit der schlafenden Hausbewohner durch einen Einzeltäter entwendet wurde nutzen bislang unbekannte Täter in Mehring die Abwesenheit der Bewohner um dort Schmuck und Bargeld im vierstelligen Betrag zu entwenden. Um in die jeweiligen Häuser zu gelangen wurde in Mehring ein Küchenfenster eines Zweifamilienhauses aufgehebelt, das Einfamilienhaus in Thomm wurde vermutlich über ein gekipptes Terrassenfenster betreten. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle in Schweich (06502/9157-0) bzw. der Kriminaldauerdienst in Trier (0651/9779-2290) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell