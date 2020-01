Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Autos aufgebrochen

Erkelenz-Granterath (ots)

Zwischen Dienstag (14. Januar) und Mittwoch (15. Januar) waren drei Fahrzeuge das Ziel bislang unbekannter Personen. Aus dem Inneren eines Fahrzeugs an der Straße Zum Kämpen wurden Bargeld und eine Jacke gestohlen. Bei einem weiteren Auto, das an der Straße Am Vogelbusch geparkt war, wurde eine Scheibe eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Ein drittes Fahrzeug war an der Straße Zum Neuen Weg geparkt. Hier wurde ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen, um sich Zugang zum Inneren zu verschaffen. Eine Tasche mit Dokumenten war die Beute der unbekannten Täter.

