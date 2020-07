Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr kippt auf dem Weg zum Einsatz auf die Seite

Kronskamp / Laage (ots)

Am 20.07.2020 gegen 10:45 Uhr verlegte ein Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Laage zu einem Einsatz wegen eines Unfalles mit verletzten Personen auf der BAB 19. Auf der B103 Höhe der Ortslage Kronskamp übersah laut ersten Erkenntnissen ein in den Kreuzungsbereich, von rechts aus Richtung Dolgen, einfahrendes Fahrzeug, für welches die Ampel grün geschaltet war, das mittels Martinshorn und Blaulicht fahrende Feuerwehrfahrzeug, so dass dieses ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver gelangte es auf den Grünstreifen, verlor durch das aufschaukelnde Löschwasser die Balance und kippte auf die Fahrerseite. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. Die acht Feuerwehrleute wurden alle verletzt, zum Teil schwer. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 300.000 Euro. Die Dekra kam hier zum Einsatz. Die Fahrbahn war zeitweise voll gesperrt.

Der unbekannte Fahrer des PKW, welcher das Feuerwehrfahrzeug übersah, setzte seine Fahrt ohne Anzuhalten fort. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, melden sich bitte im Polizeirevier Bützow (038461/4240).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Güstrow

Benjamin Lübke

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell