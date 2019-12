Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kappeln - 16-jährige Radfahrerin wird von PKW angefahren, Fahrer flüchtet

Kappeln (ots)

Bereits am letzten Dienstagmorgen (10.12.19), um 9 Uhr, kam es zu einem Unfall in der Barbarastraße, Ecke Neustädter Straße, bei dem eine Radfahrerin leicht verletzt wurde. Das Mädchen bog mit ihrem Fahrrad von der Barbarastraße in die Neustädter Straße ein. Während des Abbiegens kam ihr auf ihrer Straßenseite ein dunkler PKW entgegen. Die Radfahrerin versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, wurde aber von dem PKW am Hinterreifen angefahren, woraufhin sie stürzte. Der PKW-Fahrer hielt kurz an, zeigte dem Mädchen einen Vogel und fuhr in Richtung Königsberger Ring davon, ohne sich um die gestürzte Radfahrerin zu kümmern. Eine Passantin kam dem Mädchen zur Hilfe. Die Radfahrerin wurde durch den Sturz an der linken Hand, dem linken Ellenbogen und dem linken Knie verletzt. Das Fahrrad der 16-Jährigen wurde bei dem Unfall stark beschädigt.

Die Polizei in Kappeln hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen des Unfalls. Vor allem die zur Hilfe geeilte Passantin und der ca. 30 Jahre alte Autofahrer als Unfallbeteiligter werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04642-9655901 zu melden. Vielen Dank!

