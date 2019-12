Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Harrislee: Flucht vor Verkehrskontrolle - Fahrer fährt in Graben!

Harrislee (ots)

Am Montag (16.12.19) führte die Polizeistation Harrislee gemeinsam mit Beamten des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres Nord aus Schleswig Verkehrskontrollen im Bereich Harrislee durch. In der Zeit von 14:00 - 22:00 Uhr waren fünf Streifenwagen unterwegs und legten ein besonderes Augenmerk auf die Fahrtüchtigkeit der Autorfahrer. Es wurden vier Blutproben entnommen.

Gegen 20:00 Uhr flüchtete der Fahrer eines Ford Mondeos, der von einem Zivilwagen in der Lerchenstraße in Flensburg kontrolliert werden sollte mit hoher Geschwindigkeit über die Harrisleer Straße stadtauswärts. Im Kreuzungsbereich zur B 200 missachtete er eine rote Ampel und war kurzzeitig außer Sicht. In Höhe der Marktallee in Harrislee stellten die Beamten ein beschädigtes Straßenschild an einer Verkehrsinsel fest und entdeckten den leeren Mondeo im Straßengraben. Offenbar verlor der Fahrer beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Im Verlaufe der Fahndung konnte der mutmaßliche Fahrer im Nahbereich angetroffen werden. Da der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen fuhr, wurde dem 29-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde festgestellt, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hat. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des flüchtenden Mondeos gefährdet wurden, wenden sich bitte an den Fachdienst in Schleswig unter der Telefonnummer 04621 - 84 0.

Drei weitere Blutproben wurden im Laufe der Kontrollen von drei Autofahrern genommen. Die 27, 29 und 39 Jahre alten Männer stehen im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Außerdem wurden fünf weitere gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt und eine Anzeige nach dem Fahrpersonalrecht geschrieben.

