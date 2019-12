Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Busdorf: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw

Busdorf (ots)

Montagabend (16.12.19) verunglückten auf der B 77 bei Busdorf vier Pkw. Alle vier Fahrer wurden verletzt.

Gegen 19:40 Uhr geriet ein in Richtung Rendsburg fahrender 75-jähriger Fahrer eines VW-Touareg aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Der Wagen berührte einen entgegenkommenden Audi Q3, dessen 60-jähriger Fahrer noch versuchte Auszuweichen, dabei die Schutzplanke touchierte und anschließend mit einem entgegenkommenden Land Rover zusammenstieß. Dessen 57-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen. Der mutmaßliche Unfallverursacher stieß im weiteren Verlauf noch mit einem in Richtung Schleswig fahrenden VW-Golf zusammen. Dessen 33-jähriger Fahrer sowie allen anderen Beteiligten wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand vermutlich Totalschaden. Die B 77 war für die Unfallaufnahme voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Busdorf unter der Telefonnummer 04621-422820 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell