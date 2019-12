Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Nach Überfall auf Frau in der Waldstraße - Hinweisportal freigeschaltet - Polizei sucht weitere Hinweisgeber!

Flensburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des vorletzten Sonntags (08.12.19) kam es in der Waldstraße in Flensburg in Höhe der dortigen Waldschule zu einem Überfall auf eine 36-jährige Frau (wie bereits berichtet). Die bisherigen Ermittlungen geben Anlass zur Annahme, dass der Täter möglicherweise bereits in der Flensburger Diskothek "Sasa" in der Straße Norderhofenden nach seinem Opfer Ausschau gehalten haben könnte.

Daher bittet die Kriminalpolizei Flensburg alle Gäste, die sich in der Nacht von Samstag (07.12.19) auf Sonntag (08.12.19) im Tanzlokal "Sasa" aufgehalten haben, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Jeder Gast könnte einen entscheidenden Hinweis auf den Täter geben, daher sind die Ermittler an möglichst allen Gästen als potentiellen Zeugen interessiert. Diese werden gebeten, sich auf dem Hinweisportal der Landespolizei einzutragen und am Abend im "Sasa" gefertigte Fotos und Videos hochzuladen. Das Hinweisportal ist erreichbar unter: https://sh.hinweisportal.de

