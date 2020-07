POL-GÜ: Körperliche Auseinandersetzung nach Fußballspiel in Güstrow

Polizeiinspektion Güstrow

Laut ersten Erkenntnissen spielten am 16.07.20 gegen 17:30 Uhr zwei Mannschaften, gemischte Teams unterschiedlicher Nationalitäten, auf einem Bolzplatz in der Güstrower Südstadt Fußball. Nachdem das Spiel zusehends ruppiger wurde, entschieden sich die Parteien dazu das Spiel zu beenden und verließen teilweise den Fußballplatz. Während eine Mannschaft, bestehend aus einem 30-jährigen Serben und 4 Deutschen im Alter von 16, 22, 28 und 28 Jahren, das Spiel eigenständig fortsetzte, kam die andere Mannschaft, welche zuvor den Bolzplatz verlassen hatte, mit weiteren unbekannten Personen, insgesamt dann circa 10-15 Personen, zurück zum Bolzplatz und suchte die körperliche Auseinandersetzung mit der auf dem Platz weiterhin spielenden Mannschaft. Die Tatverdächtigen warfen mit Steinen und schlugen mit unterschiedlichen Gegenständen auf die Geschädigten ein. Die Geschädigten verließen dann fluchtartig das Gelände in Richtung Inselsee, als sie dann aber feststellten, dass ihre Verfolger nicht von ihnen abließen, teilten sie sich weiter auf und verstreuten sich.

Nahezu zeitgleich trafen erste Kräfte des Polizeihauptrevieres Güstrow und des Landesbereitschaftspolizeiamtes am Ereignisort ein und konnten im Nahbereich 6 Tatverdächtige feststellen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Personen, ägyptischer, iranischer und afghanischer Nationalität, im Alter von 14, 15, 15, 15, 17 und 19 Jahren. Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden vier der Geschädigten leicht verletzt und ein Geschädigter schwer verletzt. Einer der Tatverdächtigen ist zudem leichtverletzt.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des Schweren Landfriedensbruches wurde eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern weiter an.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder Videoaufnahmen davon gefertigt haben, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Güstrow (03843/2660).

