Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Zeugenaufruf nach Unfallflucht in 18211 Nienhagen

Nienhagen (ots)

Am Abend des 14.07.2020 gegen 22:20 befuhren drei Motorradfahrer im Alter von 22, 25 und 25 Jahren, allesamt deutscher Nationalität, die Landesstraße 12 von Bad Doberan i.R. Nienhagen. In der Ortslage Nienhagen kam den drei Motorradfahrern ein PKW auf Höhe der dortigen Bushaltestelle entgegen. Dieser unbekannte PKW-Fahrer verstieß dabei gegen das Rechtsfahrgebot und die Motorradfahrer mussten alle nach rechts in die dortige Bushaltestelle ausweichen. Während der erste 25-Järhige noch ohne Probleme in die dortige Haltestelle ausweichen konnte, gelang es der dahinter fahrenden 22-Jährigen und dem dahinter fahrenden 25-Jährigen nicht. Sie fuhren auf das erste Motorrad auf und kollidierten mit diesem. Die 22-Jährige wurde durch den Unfall schwerverletzt und der 25-Jährige Mann, welcher ganz hinten fuhr, leichtverletzt. Zwei der drei Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Der unbekannte PKW-Fahrer flüchtete vom Unfallort.

Zeugen, die Angaben zum o.g. Unfall machen können, melden sich bitte im zuständigen Polizeihauptrevier Bad Doberan (038203 / 560).

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow