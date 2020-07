Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Radfahrer übersehen

Beim Rückwärtsfahren stieß am Sonntag in Heidenheim eine Autofahrerin mit einem Radler zusammen.

Ulm (ots)

Die 43-Jährige war laut Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr in der Wilhelmstraße unterwegs. Dort stoppte sie, um mit ihrem VW rückwärts auf ein Grundstück zu fahren. Dabei übersah die Frau einen 20-Jährigen, der ordnungsgemäß auf dem Radweg fuhr. Der Mann versuchte noch auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern. Er stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 1.000 Euro. Am Trekkingrad entstand kein Schaden.

Hinweis der Polizei: "Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist; erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Bei älteren Menschen umso mehr. Gerade der Tipp, sich einweisen zu lassen, ist eine gute Hilfe, um Unfälle zu vermeiden. Damit alle sicher ankommen.

++++1247734

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell