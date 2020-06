Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Donnerstag, gegen 18.30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen VW Mulitvan, der in der Offenburger Straße, Höhe Anwesen Nr. 16, in der Nähe einer Pizzeria, geparkt war. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden von rund 2.000.- Euro zu kümmern.

Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und die Polizei informiert. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW-Polo handeln, dessen Fahrer beim Ausparken den VW-Bus beschädigte. Ein Teilkennzeichen liegt den Unfallermittlern vor, die Recherchen zum verantwortlichen Fahrer sind bereits im Gange.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem dunklen VW-Polo mit MA-Kennzeichen sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei, Tel.: 0621/174-4222 in Verbindung zu setzen.

