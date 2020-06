Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: 20-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit entgegenkommenden Pkw und wird schwer verletzt

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Donnerstag befuhr ein 20-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Hermsheimer Straße in Richtung Flughafen und geriet aus unbekannter Ursache im Kurvenbereich der Einmündung zur Straße Am Schäferstock auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Der Mann wurde nach der Kollision über die Motorhaube geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, wobei das Motorrad abgeschleppt werden musste.

