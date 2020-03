Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: 28-jährige Autofahrerin nach Verkehrsunfall gestorben

Ludwigsburg (ots)

Die 28-jährige Fahrerin eines BMW, die am Sonntag gegen 14:00 Uhr auf der K 1001 zwischen Holzgerlingen und Ehningen vor einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen war und sich mit ihrem Fahrzeug überschlagen hatte, ist am Dienstag in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Ihr 39-jähriger Beifahrer, der sich leichte Verletzungen zugezogen hatte, konnte das Krankenhaus bereits am Sonntag wieder verlassen. (Wir berichteten zum Unfall am 01.03.2020, 16:47 Uhr)

