POL-LB: Sachbeschädigung in Markgröningen; Diebstahl in Vaihingen an der Enz

Markgröningen: Neufahrzeug zerkratzt

Ein Ford, der am Dienstag zwischen 13:40 und 19:15 Uhr im Schäferweg in Markgröningen geparkt war, wurde von einem noch unbekannten Täter an der Fahrerseite zerkratzt. Der Unbekannte richtete an dem Neuwagen einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 9327-0, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz: Krandisplay gestohlen

Nach einem Diebstahl, der zwischen Dienstag 18:30 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr in der Straße "Alte Postweg" in Vaihingen an der Enz verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem umzäunten Baustellengelände verschafft. Auf dem Areal begab sich der Unbekannte zu einem abgestellten Baukran. Anschließend setzte er sich in das mutmaßlich unverschlossene Führerhaus und riss das Anzeigendisplay aus der Halterung. Mit dem Display suchte der Dieb daraufhin das Weite. Der Wert seiner Beute wird auf eine niedrige vierstellige Summe geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042 941 0 entgegen.

