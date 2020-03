Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Gitterboxen gestohlen; Rutesheim: Straßenlaterne angefahren und abgehauen

Ludwigsburg (ots)

Gäufelden-Nebringen: Gitterboxen gestohlen

Zwischen Freitag 17.00 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr suchte noch unbekannte Täter eine Firma in der Siedlerstraße in Nebringen heim. Die Unbekannten begaben sich in den freizugänglichen Hof des Firmenareals und stahlen insgesamt neuen Gitterboxen, die sich auf Paletten befanden. Vermutlich transportierten die Diebe ihre Beute mittels eines größeren Fahrzeugs ab. Der Wert der Boxen beläuft sich auf rund 900 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032/95491-0, entgegen.

Rutesheim: Straßenlaterne angefahren und abgehauen

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt der Polizeiposten Rutesheim seit Mittwochmorgen gegen einen noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. Dieser stieß vermutlich beim Rückwärtsrangieren gegen eine Straßenlaterne in der Margarete-Steiff-Straße in Rutesheim und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bislang ist nicht bekannt, wann sich der Unfall ereignet hat. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152/99910-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

