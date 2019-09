Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raubdelikt in Herne: Zwei Männer mit weißem Fahrrad gesucht

Herne (ots)

Nach einem Raubdelikt am frühen Sonntagmorgen, 15. September, in der Herner Innenstadt sucht die Polizei Zeugen.

Ein 29-jähriger Herner war, gegen 1.20 Uhr, zu Fuß vom Herner Bahnhof in Richtung Südfriedhof unterwegs. Nach bisherigem Kenntnisstand näherten sich ihm kurz hinter dem Bahnhof zwei unbekannte Männer. Sie forderten Bargeld und Wertgegenstände. Der 29-Jährige ging nicht darauf ein und setzte seinen Weg fort. Die Männer folgten ihm auf seinem Weg über die Bahnhofstraße bis in die Heinrichstraße. Dort attackierten sie den Herner unvermittelt von hinten und forderten erneut Wertgegenstände. Der junge Mann rannte über die Heinrichstraße nach rechts in die Schulstraße in Richtung Goethestraße. Die Unbekannten folgten ihm bis zur Glockenstraße.

Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Beide haben nach Zeugenangaben "südländisches Aussehen", sind 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt und haben dunkle, kurze Haare. Einer der beiden trug ein weißes T-Shirt und eine Schiene am linken Arm. Der zweite hat eine Jeans, eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Kappe getragen. Besonders auffällig: Der Unbekannte schob ein weißes Fahrrad neben sich her.

Das zuständige Herner Regionalkommissariat (KK 35) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8505 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

