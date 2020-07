POL-OH: Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Versuchter Einbruch in Autohandel

Polizeipräsidium Osthessen

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Fulda - Unbekannte versuchten in der Nacht auf Montag (13.07.) in ein Firmengebäude in der Bronzeller Straße einzubrechen. Die Täter warfen Steine gegen die Verglasung der Gebäudefront und beschädigten diese. Die Scheiben hielten stand, sodass die Täter ohne Diebesgut flüchteten. Es entstand 1.200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Autohandel

Künzell - In der Nacht auf Montag (13.07.) versuchten Unbekannte in ein Firmengebäude eines Autohandels in der Straße "Am Rosenrain" einzubrechen. Die Täter warfen mit einem Pflasterstein gegen eine Fensterscheibe im Eingangsbereich. Da sie vermutlich bei ihrem Einbruchsversuch gestört wurden, ergriffen sie ohne Diebesgut die Flucht und hinterließen 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

